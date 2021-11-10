السلطات السعودية تفرج عن النمر ثاني هذا الشهر

2021/11/10 | 14:16 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جاء الإفراج عن الشاب محمد بعد نحو أسبوعين من الإفراج عن ابن عمه، علي محمد النمر.

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