الحلبوسي يستقبل وفد الاتحاد الكردستاني

2021/11/10 | 14:19 - المصدر: قناة التغيير

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كما استقبل رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي وفد الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة خالد شواني.

وبحسب بيان لمكتب الحلبوسي فإن الجانبين بحثا تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد، ونتائج الانتخابات النيابية، علاوة على التفاهمات والحوارات السياسية للمرحلة المقبلة.

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