لاعبان عربيان في تدريبات برشلونة في أول حصة تحت قيادة تشافي

2021/11/10 | 14:21 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ شارك المغربيان عبد الصمد الزلزولي وإلياس أخوماش، أمس الثلاثاء، في أول حصة تدريبية لبرشلونة بقيادة مدربه الجديد، تشافي، القادم من السد القطري لتعويض المقال من منصبه، رونالد كومان.واستدعى تشافي، الزلزولي وأخوماش ولاعبين آخرين من الفريق الرديف للمشاركة في أول حصة تدريبية يقودها، وذلك في ظل غياب بعض لاعبي “البارسا” الدوليين الملتزمين بتمثيل منتخباتهم […]

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