وزير الدفاع يصل السعودية في زيارة رسمية على رأس وفد عسكري (صور)

2021/11/10 | 14:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وصل وزير الدفاع العراقي جمعة عناد سعدون، الاربعاء، الى السعودية على رأس وفد عسكري من كبار الضباط في وزارة الدفاع.

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وذكرت الوزارة في بيان، تلقاه "ناس" (10 تشرين الثاني 2021)، أنه "بناءً على دعوة رسمية من قبل ولي العهد ووزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وصل وزير الدفاع العراقي جمعة عناد الى السعودية، وكان في استقباله نائب وزير الدفاع في الرياض الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز".

واضافت الوزارة أنه "جرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية والتعاون في المجال الدفاعي بالإضافة إلى بحث القضايا ذات الاهتمام المُشترك، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين".

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