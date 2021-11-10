القوات الأمنية تقتحم شجارا عشائريا وتعتقل 11 مطلوبا

2021/11/10 | 14:23 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت قيادة عمليات بغداد، الاربعاء، من فض مشاجرة عشائرية، بينما اعتقلت 11مطلوبا للقضاء بينهم متهمين بالقتل والسرقة.

وذكرت القيادة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (10 تشرين الثاني 2021)، إن "قوة من لواء المشاة 44 الفرقة الحادية عشرة، تمكنت من فض مشاجرة بعد حصول إطلاق نار بين المتشاجرين، واعتقال طرفيها والحيلولة دون تطورها إلى نزاع عشائري، وضبط عند أحد المعتقلين مواد وأدوات تعاطي المخدرات، وسلاح مسدس، في منطقة (سبع ابكار) شمالي شرق بغداد".

وفي ذات متصل، اضاف البيان، انه "بناء على ورود معلومات استخبارية وتعاون المواطنين تفيد بوجود مطلوبين اثنين بتهمة السرقة يستقلان عجلة مدنية، حيث تم تطويق المكان من قبل قوة من اللواء أعلاه، مبينة إن المتهمان حاولا إطلاق النار على القوة المنفذة، وتم محاصرتهما واعتقالهما في منطقة الحسينية شمالي شرق بغداد".

من جانب آخر، اوضح، "بتمكن قوة من اللواء الأول الفرقة الأولى شرطة اتحادية من اعتقال (7) متهمين بجريمة قتل، في منطقة المدائن جنوبي بغداد".

واشار البيان، الى انه "تم إحالة الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة إلى الجهات ذات الاختصاص".

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