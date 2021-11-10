وزارة الاعمار: انجاز 60% من مشروع مجاري الديوانية الكبير

2021/11/10 | 14:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الاعمار والاسكان

والبلديات العامة، الاربعاء، تحقيقها

مراحل عمل متقدمة من تنفيذ مشروع مجاري

الديوانية الكبير في المحافظة، بنسبة

انجاز بلغت نحو 60%، باشراف المديرية

العامة للمجاري التابعة لل

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