2021/11/10 | 14:23 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلنت وزارة الاعمار والاسكان
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الاعمار: انجاز 60% من مشروع مجاري الديوانية الكبير) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
والبلديات العامة، الاربعاء، تحقيقها
مراحل عمل متقدمة من تنفيذ مشروع مجاري
الديوانية الكبير في المحافظة، بنسبة
انجاز بلغت نحو 60%، باشراف المديرية
العامة للمجاري التابعة لل
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الاعمار: انجاز 60% من مشروع مجاري الديوانية الكبير) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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