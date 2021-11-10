نادي كرة قدم يطبق الاستدامة.. تعرف إلى فوريست غرين روفرز الإنجليزي

2021/11/10 | 14:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ركن من جنوب غرب إنجلترا، يقع ناد لديه وسيلة فريدة من نوعها للشهرة، عبر الاستدامة وتطبيقها في العديد من الجوانب Forest Green Rovers هو أكبر نادي كرة قدم استدامة في العالم.وهنا يمارسون حقًا ما يروجون له.

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