الهيئة القضائية تباشر النظر في طعون نتائج الانتخابات

2021/11/10 | 14:54 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

كشف مصدر قضائي، الأربعاء، عن مباشرة الهيئة القضائية النظر في طعون نتائج الانتخابات.

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وقال المصدر للوكالة الرسمية، وتابعه "ناس" (10 تشرين الثاني 2021)، إن "الهيئة القضائية للانتخابات باشرت أول أمس الاثنين الموافق 8/11/2021 بالنظر في الطعون نتائج الانتخابات وملاحقها الواردة إليها من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".

يذكر أن المادة (20 /ثالثاً) من قانون رقم 31 لسنة 2019 ( قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات) ألزمت الهيئة القضائية بحسم كافة الطعون خلال 10 أيام عمل من تاريخ ورودها تباعاً من المفوضية متضمنة الإجابة على عريضة الطعن، وأن قرارات الهيئة القضائية باتة لايُقبل الطعن بها بأي شكل من الأشكال.

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