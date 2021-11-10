البيان الختامي لمؤتمر الأطراف للمناخ يحض على تسريع خفض الانبعاثات

2021/11/10 | 14:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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حضت مسودة البيان الختامي لمؤتمر الأطراف للمناخ اليوم الأربعاء، على تسريع تحقيق أهداف خفض الانبعاثات بحلول نهاية 2022، أي قبل 3 أعوام من الموعد المحدد، بعدما أظهرت بيانات أن الخطط الحالية بعيدة عن حصر الاحترار في 1.5 درجة مئوية.

وبعد 10 أيام من المناقشات بين مندوبي مئتي بلد في غلاسغو حول طرق تنفيذ أهداف اتفاق باريس للحد من ارتفاع درجة الحرارة، دعا النص الدول إلى إعادة النظر في خططها للتخلص من الكربون، وتعزيزها بحلول نهاية العام المقبل.

وجاء في المسودة التي ستتغير فيما يعمل الوزراء على ختام المؤتمر، إن حصر الاحترار في 1.5 درجة مئوية، يتطلب إجراءات هادفة وفعالة من جميع الأطراف، في هذا العقد الحاسم.

وقالت إن “هناك حاجة إلى تخفيضات سريعة ومستدامة في انبعاثات غازات الدفيئة، لتفادي أسوأ تداعيات الاحترار العالمي التي شوهدت في العديد من البلدان عبر الفيضانات، وموجات الجفاف، والعواصف”.

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