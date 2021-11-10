يكشف عنها لأول مرة.. شاهد التصاميم النهائية لمقام

2021/11/10 | 14:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت العتبة الحسينية المقدسة،

الاربعاء، عن آخر الاعمال الجارية في

مقام التل الزينبي الواقع ضمن مشروع صحن

العقيلة زينب (عليها السلام) المجاور

لمرقد الإمام الحسين (عليه السلام).

وقال المدير الفني للمشر

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