2021/11/10 | 14:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني استقبل رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، عمار الحكيم، بمكتبه، اليوم الأربعاء، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جنين بلاسخارت.وذكر بيان لمكتبه تلقاه “المركز الخبري الوطني” ان “الحكيم وبلاسخارت تداولا في الشأن السياسي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحكيم لبلاسخارت: نتائج الانتخابات غير قادرة على حفظ التوازنات المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكيم لبلاسخارت: نتائج الانتخابات غير قادرة على حفظ التوازنات) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكيم لبلاسخارت: نتائج الانتخابات غير قادرة على حفظ التوازنات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).