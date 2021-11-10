السفارة الأمريكية تطلق صافرات الإنذار

2021/11/10 | 15:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادافاد مصدر أمني، اليوم الاربعاء، بأن السفارة الأمريكية ستطلق صافرات الإنذار في المنطقة الخضراء".وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) إن "السفارة الأمريكية ستطلق صافرات الإنذار في المنطقة الخضراء كإجراء تجريبي".

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