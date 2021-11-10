2021/11/10 | 15:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قار

أصدرت محكمة جنايات ذي قار، اليوم الأربعاء، حكماً بالسجن المؤبد بحق 8 إرهابيين بعد ادانتهم بتنفيذ هجوم مسلح.

وقال مصدر قضائي في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "محكمة جنايات ذي قار تصدر حكماً بالسجن المؤبد بحق 8 ارهابيين لإدانتهم بتنفيذ هجوم مسلح على القوات الأمنية".

وأوضح أن "القرار صدر استنادا لاحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب".

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