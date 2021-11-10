مقطع فيديو يظهر تعنيف طالب في كركوك .. والتربية توجه بالتحقيق الفوري

2021/11/10 | 15:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ وجه مدير عام تربية كركوك عبد علي حسين طعمة، الاشراف الاختصاصي باجراء التحقيق الفوري بشأن مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه مدرس يعنف طالبا في احدى مدارس المحافظة .وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهرا مدرسا باحدى الثانويات في محافظة كركوك يُعنف طالبا بالضرب بعصا مكنسة ./انتهى7

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