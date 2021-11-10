بالوثيقة .. الحصول على موافقة تشغيل مطار كركوك الدولي

2021/11/10 | 15:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/اعلن محافظ كركوك راكان الجبوري الحصول على موافقة سلطة الطيران المدني والامانة العامة لمجلس الوزراء على منح اذن تشغيل مطار كركوك الدولي .واكد كتاب رسمي حصول موافقة التشغيل ، ما يمكن من افتتاح المطار قريبا .انتهى

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