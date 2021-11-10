الكرملين: الحدود البولندية البيلاروسية على أعتاب كارثة إنسانية محدقة

2021/11/10 | 15:00 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ حذر الكرملين من مخاطر الأزمة الناجمة عن تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين إلى الحدود البولندية البيلاروسية، واصفا الوضع هناك بالكارثة الإنسانية المحدقة.وخلال موجز صحفي قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء: “بالطبع أصبحنا على أعتاب كارثة إنسانية محدقة، فالحديث يدور عن حياة وصحة آلاف من الناس وهم لاجئون يقولون بكل صراحة إنهم لا يرغبون البقاء في بولندا بل ينوون التوجه إلى عمق أراضي الاتحاد الأوروبي”.وذكر بيسكوف بسابقات حظي فيها اللاجئون بحق الدخول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي وإقامتهم هناك، مضيفا: “كان الأوروبيون يتحدثون عن القيم الأوروبية السامية فيما يتعلق بحماية هذا النوع من المهاجرين وتلبية مصالحهم […]

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