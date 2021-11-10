فرق صحية جوالة لتقليح المواطنين في منازلهم والهدف مليون مواطن

2021/11/10 | 15:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تواصل الفرق الجولة لصحة ديالى عمليات تلقيح المواطنين في دورهم السكنية للوصول الى مليون مواطن ملقح بنهاية 2021.

وأكد مدير الصحة العامة د.



نبيل كاظم انه يتم تلقيح 5000 مواطن يوميا، مشيراً الى تجاوز عدد الملحقين 300 الف ملحق في عموم المحافظة.



وعبر مواطنون لقناة التغيير عن شكرهم وامتنانهم لدائرة صحة المحافظة على هذه المبادرة الرائعة.

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