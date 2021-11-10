الاعلام الايراني: قاآني سيلتقي الحلبوسي ويزور كردستان

2021/11/10 | 15:04 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قاآني أكّد على ضرورة الابتعاد عن أي عمل يهدد أمن العراق.

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