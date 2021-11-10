بوتين وميركل يبحثان أزمة المهاجرين عند حدود بيلاروس والاتحاد الأوروبي

2021/11/10 | 15:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والقائمة بأعمال المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل آخر تطورات أزمة المهاجرين المتواصلة عند حدود بيلاروس مع جيرانها الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.بوتين وميركل يبحثان أزمة المهاجرين عند حدود […]

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