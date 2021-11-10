2021/11/10 | 15:17 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 10 نوفمبر 2021 | 03:00 مساءً

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كمبش يبحث مع رئيس دائرة المنظمات والمؤتمرات الدولية آلية التعاون والتواصل

استقبل رئيس ديوان الوقف السني سعد كمبش، رئيس دائرة المنظمات والمؤتمرات الدولية عباس كاظم عبيد.

وبحث الجانبان آلية التعاون والتواصل فيما يخص تنظيم الدورات وإقامة المؤتمرات التي تخص عمل الديوان.

من جهته رحب رئيس دائرة المنظمات والمؤتمرات الدولية بحفاوة الاستقبال، مشيدا بعمل الديوان في تنظيم مؤتمرات المصالحة المجتمعية التي من شأنها عكس صورة حقيقة عن وحدة الشعب العراقي وتآلفه.

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