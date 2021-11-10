2021/11/10 | 15:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت قيادة شرطة محافظة الانبار، الأربعاء ضبط نحو 22 ألف حبة بنتاغون في مدينة الرمادية.وذكر إعلام القيادة، في بيان ، إنه “بعملية نوعيه وبعد ورود معلومات من احد المصادر تفيد بقيام […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط نحو 22 ألف حبة بنتاغون في الرمادي المركز الخبري الوطني.

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