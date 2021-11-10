أمريكا تمتنع عن التصويت ضد قرار يؤيد حق الفلسطينيين في العودة

2021/11/10 | 15:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

امتنعت إدارة بايدن عن التصويت على قرار الجمعية العامة الذي يؤكد حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى إسرائيل ذات السيادة.

ووفقاً لصحيفة “جيروزاليم بوست” اليوم الأربعاء، تراجعت واشنطن عن التصويت الآلي لصالح إسرائيل، الذي حدده الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في الأمم المتحدة، حيث كان الوفد الأمريكي يصوت تلقائياً بـ “لا” على النص الذي يُعرض سنوياً على الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال نائب السفير الأمريكي ريتشارد ميلز أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت أمس الثلاثاء: “هذا العام، عادت الولايات المتحدة إلى موقف الامتناع عن التصويت على نص مساعدة لاجئي فلسطين”.

وتحدث في الوقت الذي أعطت فيه اللجنة موافقتها المبدئية على 6 مشاريع، قرارات مناهضة لإسرائيل ومؤيدة للفلسطينيين ستُعرض في وقت لاحق من هذا العام على الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت النهائي عليها.

وأكدت ثلاثة من تلك النصوص عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، التي تخدم 5.7 ملايين لاجئ فلسطيني في سوريا ولبنان والأردن وغزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

وتدعو هذه القرارات الثلاثة جميعها إلى حق عودة اللاجئين الفلسطينيين، أو تعويضهم، ويعتبر القرار المعنون “مساعدة اللاجئين الفلسطينيين” الأكثر اعتدالاً.

يذكر أن إدارة ترامب عارضت أونروا وقطعت تمويلها، واتهمت مع إسرائيل الكتب المدرسية في مدارس الأونروا بمعاداة للسامية والتحريض على إسرائيل.

كما عارضت إدراة ترامب وإسرائيل سياسة الأونروا المحافظة على وضع اللاجئين الفلسطينيين منذ 1948، وحق عودة الفلسطينيين، وقالت إنها ستقضي على هوية الدولة اليهودية.

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