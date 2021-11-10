السفير الايراني يكشف تفاصيل لقاء قاآني بالاطراف العراقية

2021/11/10 | 15:25 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف السفير الإيراني لدى بغداد إيرج مسجدي، أن قائد فيلق القدس اسماعيل قاآني أكد خلال لقائه الأطراف العراقية دعم ايران للمسار القانوني في موضوع الانتخابات البرلمانية.

وقال مسجدي في تصريح صحفي تابعه NRT عربية، (10 تشرين الثاني 2021)، إن "قاآني أكد على ضرورة أن تتم الاعتراضات والطعون على نتائج الانتخابات البرلمانية الاخيرة في إطار القانون ودعا خلال اجتماعاته بالأطراف العراقية الجميع للهدوء والتعاون".

وبحسب مسجدي فان "قاآني دعا المسؤولين العراقيين لبحث الطعون في الانتخابات والبت بها في إطار القانون"، مؤكدا "دعم ايران للمسار القانوني في موضوع الانتخابات وإعلان نتائجها".

وأشار مسجدي الى ان "قاآني أكد على ضرورة احترام النتائج النهائية للانتخابات التي ستعلنها مفوضية الانتخابات والمؤسسات الرسمية في العراق".

ودعا مسجدي، "المعترضين على الانتخابات إلى التعاون بعد اعلان النتائج النهائية"، مدينا "بقوة استهداف منزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".

وأكد قاآني بحسب السفير الايراني على "أهمية إجراء تحقيق دقيق في كل الجوانب التقنية للهجوم على منزل رئيس الوزراء ومعاقبة الجناة وفق القانون بعد إعلان نتائج اللجنة التحقيقية".

وأضاف مسجدي، "نوكد على ضرورة التحقيق في كل ابعاد الجريمة وأن لا نستبق الأحداث قبل إعلان نتائج التحقيق، ولا يوجد لدينا اي خط أحمر و اي جهة يثبت تورطها في الهجوم على منزل رئيس الوزراء تعاقب وفق القضاء العراقي"، مشددا على ان "قاآني أكد بشكل صريح وشفاف وقاطع على معاقبة المتورطين ايا كانوا وفق القانون العراقي".

N.A

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