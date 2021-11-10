نتائج الانتخابات والمرحلة المقبلة على طاولة الحلبوسي والديمقراطي الكردستاني

2021/11/10 | 15:26 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

بحث رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي، مع وفد الاتحاد الكردستاني، تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد.

وذكر المكتب الإعلامي للحلبوسي في بيان، تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، أن "رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي، استقبل وفد الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة خالد شواني، وبحث اللقاء تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد، ونتائج الانتخابات النيابية، والتفاهمات والحوارات السياسية للمرحلة المقبلة".

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