بعد محاولتهما الهروب..اعتقال إرهابيين في بغداد

2021/11/10 | 15:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت خلية الاعلام الامني، يوم الأربعاء، القاء وكالة الوزارة لشؤون الشرطة القبض على متهمين بالارهاب حاولا الهروب من سيطراتها في بغداد.وقالت الخلية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “مفارز سيطرة […]

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