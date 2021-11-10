ردي على تعليق الصديق عبد الحسين في مقالي: الماركسية ليست طوباوية - عذري مازغ

2021/11/10 | 15:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عذري_مازغ انتهى كل شيء في الماركسية لان البرجوازي "لم يأخذ فأسه ليحفر قبره"، يعكس هذا التعليق: " البرجوازية تُنتج، قبل كل شيء، حفّاري قبرها.



فانهيارها وانتصار البروليتاريا، أمران حتميّا" من زميل وصديق في نفس الوقت ينظر إلى العلوم الإنسانية بمقاييس المسطرة والمدوار والحتمية الرياضية أو الفيزيائية، العبارة كما أثيرت في التعليق هي من البيان الشيوعي في القرن 19، ما هو سياق هذا الكلام؟إنه بالدرجة الاولى بيان ......





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