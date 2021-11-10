العامري للسفير التركي: العراق ماضٍ في تنفيذ قرار إخراج القوات الأجنبية

2021/11/10 | 15:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الأربعاء، استمرار العراق قضية إخراج القوات الاجنبية من العراق، فيما اشار الى عدم السماح لاي طرف دولي بالتدخل في نتائج الانتخابات.وقال المكتب الإعلامي للعامري […]

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