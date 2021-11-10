2021/11/10 | 15:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الغزي يترأس اجتماع لجنة التحري عن عقبات إكمال المشاريع الاستثمارية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الغزي يترأس اجتماع لجنة التحري عن عقبات إكمال المشاريع الاستثمارية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الغزي يترأس اجتماع لجنة التحري عن عقبات إكمال المشاريع الاستثمارية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).