الاعلام الامني ..اعتقال المستشار العسكري لـ

2021/11/10 | 15:46 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

اعلنت خلية الإعلام الأمني اليوم الاربعاء ، انه"بجهد استخباري مستند على معلومات دقيقة، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني من الإطاحة بالمستشار العسكري لما يسمى بولاية نينوى عقب دخوله البلاد قادماً من إحدى دول الجوار.

و"ولاية نينوى" كما يطلق عليها تنظيم "داعش" هي إحدى المناطق التي كانت خاضعة ل...

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