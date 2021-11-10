بالفيديو والوثائق.. الكشف عن حقيقة معاقبة مفرزة امنية لتنفيذها أمرا قضائيا

2021/11/10 | 15:51 - المصدر: السومرية نيوز

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بعد ان تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا لمنتسب في وزارة الداخلية يتحدث فيه عن معاقبة مفرزة امنية لتنفيذها امرا قضائيا بحق احد المتهمين والذي أكد ان "سبب معاقبة المفرزة هو تدخل نائب في مجلس النواب وتابع لجهة سياسية متنفذه، خرج النائب السابق صباح طلوبي ينفي تدخله في القضية.

وقال طلوبي للسومرية نيوز، "ليس لنا علاقة بالقضية والفيديوهات تثبت ذلك".

وفي السياق نفسه، قال الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا للسومرية نيوز، ان "المنتسب قام بتصرف يسيئ الى السلطة وقام بالاعتداء على اخ المتهم دون اي سبب والقضية ثبتت من خلال كامرات المراقبة وتمت احالته الى القضاء".

الفيديوهات والوثائق ادناه:

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