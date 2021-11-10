سيناريوهات الخبراء..هكذا ستبدو نهاية جائحة فيروس كورونا

2021/11/10 | 15:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل وُجد فيروس كورونا حتى يستمر؟ ويتوقّع العديد من الخبراء أن تكون نهاية "كوفيد-19" شبيهة بالإنفلونزا الموسمية، وأن يتحول فيروس كورونا المستجد إلى وباء مزمن آخر في مجتمعاتنا.

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