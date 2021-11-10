التربية توجه بالتحقيق مع مدرس عنف طالبا

2021/11/10 | 15:52 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه مدرس يعنف طالب.

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