الكويت.. مصدر يتحدث عن

2021/11/10 | 15:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر أمني، لم تسمه، قوله إن السلطات قرّرت "التشدد" في منح تأشيرات للبنانيين "دون إصدار تعميم رسمي بذلك".

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