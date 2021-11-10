توجيه حكومي يخص ثلاثة مشاريع في بغداد والمثنى

2021/11/10 | 15:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، عن صدور توجيه يخص ثلاثة مشاريع أستثمارية في بغداد والمثنى.

وقالت الأمانة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي ترأس اجتماعا للجنة التّحرّي عن العقبات التي تحول دون إكمال المشاريع الاستثمارية من قبل بعض الجهات الحكومية".

واضافت ان " الاجتماع شهد حضور كل من رئيس هيئة الاستثمار سهى النجار، ورئيس سكرتارية التنسيق بين المحافظات، بالإضافة إلى ممثلي الوزارات المعنية، وهي: النفط والشركات التابعة لها، والإعمار والإسكان والبلديات العامة، والدفاع"، مبينة ان "الاجتماع حسم ثلاثة مشاريع استثمارية، هي: (مجمع سهل الزعفران السكني في بغداد، ومشروع وحدة الهَدْرَجة وتحسين البانزين في محافظة المثنى، ومشروع شبكات الغاز السائل في المجمعات السكنية) وذلك بعد مناقشة المعوقات مع جميع الأطراف ذات الصلة بالمشاريع".

وبينت انه "تم توجيه الجهات المعنية لتنفيذ كل المتعلقات الخاصة بالمشاريع المذكورة؛ تسهيلا للإسراع في إنجازها".

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