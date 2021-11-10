ألمانيا ترفض بيان إنهاء بيع السيارات العاملة بالمحروقات

2021/11/10 | 15:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت الحكومة الألمانية أنها لن تشارك في تحالف يضم نحو عشرين دولة ترغب في تحديد تاريخ لإنهاء بيع السيارات التي تعمل بالبنزين، والديزل.

وقال متحدث باسم وزارة البيئة الألمانية الأربعاء في مؤتمر المناخ العالمي في غلاسغو إن ألمانيا “لن توقع اليوم” بياناً حول السيارات عديمة الانبعاثات، موضحاً أن القرار نتاج مراجعة داخلية للحكومة.

وأعلنت بريطانيا، الدولة المضيفة لقمة المناخ، اليوم أن 24 دولة و6شركات كبرى لتصنيع السيارات وكذلك بعض المدن والمستثمرين، يعتزمون تحديد موعد لإنهاء بيع السيارات، التي تعمل بالمحروقات.

وحسب البيانات، تريد هذه الحكومات “ضمان أن تكون جميع مبيعات السيارات الجديدة والمركبات التجارية الخفيفة خالية من الانبعاثات بحلول 2040 في جميع أنحاء العالم وفي الأسواق الرائدة بحلول 2035 على أبعد تقدير”.

وبحسب هذه المساعي، سيتعين على شركات السيارات أن تعمل جاهدة على بيع السيارات والشاحنات الخالية من الانبعاثات فقط في الأسواق الرائدة بحلول 2035 على أبعد تقدير.

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