بـ 'الماسحة'.. طلبة يوثقون لحظة معاقبة الأستاذ لزميلهم (فيديو)

2021/11/10 | 15:56 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اظهر مقطع مصور، الاربعاء، احد الاساتذة في محافظة كركوك وهو يعاقب طالبا دون معرفة الاسباب.

ووثق زملاء الطالب مشهد العقوبة عبر كاميرا هاتف حيث وثقت قيام الاستاذ وهو يضرب الطالب بـ "ماسحة"، فيما يحاول الطالب حماية نفسة من الضربات الموجهة له.

وفي وقت سابق، اعلنت مديرية تربية كركوك، الأربعاء، فتحها تحقيقا بواقعة تعنيف في احدى مدراس المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان مقتضب تلقى NRT عربية، نسخة منه، (10 تشرين الثاني 2021)، أن "مدير عام تربية كركوك عبد علي حسين طعمة وجه الاشراف الاختصاصي باجراء التحقيق الفوري بشأن مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه مدرس يعنف طالب في إحدى مدارس محافظة كركوك".

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