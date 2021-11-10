إغتيال الكاظمي

2021/11/10 | 15:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: هادي جلو مرعي

رئيس حكومة تصريف أعمال، ليس طرفا في

معادلة الإنتخابات، لم يرشح فيها، ليس

لديه كتلة سياسية مدعومة منه بشكل واضح،

ولايؤثر في التحالفات السياسية المزمعة

لتشكيل حكومة مقبلة بالرغم من

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