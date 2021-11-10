مسجدي: قاآني أكد على معاقبة المتورطين بمحاولة اغتيال الكاظمي أيًا كانوا

2021/11/10 | 15:57 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

كشف السفير الإيراني لدى بغداد إيرج مسجدي، أن قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني، أكد خلال لقائه الأطراف العراقية دعم إيران للمسار القانوني في موضوع الانتخابات البرلمانية التي أجريت في العاشر من اكتوبر/تشرين الأول الماضي.

قال السفير الإيراني في بغداد إن قاآني أكد على ضرورة احترام النتائج النهائية للانتخابات التي ستعلنها مفوضية الانتخابات والمؤسسات الرسمية في العراق

وقال مسجدي في تصريح لقناة العالم، وتابعه "ألترا عراق"، إن "قاآني أكد على ضرورة أن تتم الاعتراضات والطعون على نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة في إطار القانون".

اقرأ/ي أيضًا: هل يمكن المقارنة بين اغتيال رفيق الحريري واستهداف الكاظمي؟

وأكد السفير الإيراني لدى بغداد، أن "قاآني وخلال اجتماعاته بالأطراف العراقية دعا الجميع للهدوء والتعاون".

وتابع أن "قائد فيلق القدس قاآني دعا المسؤولين العراقيين لبحث الطعون في الانتخابات والبت بها في إطار القانون"، مؤكدًا "دعم إيران للمسار القانوني في موضوع الانتخابات وإعلان نتائجها".

وأضاف السفير الإيراني أن "قاآني أكد على ضرورة احترام النتائج النهائية للانتخابات التي ستعلنها مفوضية الانتخابات والمؤسسات الرسمية في العراق".

وفيما يتعلق بمحاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، صرح السفير الإيراني في بغداد "ندين بقوة استهداف منزل رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي".

وقال إيرج مسجدي إن "قاآني أكد بشكل صريح وشفاف وقاطع على معاقبة المتورطين في جريمة محاولة اغتيال الكاظمي، أيًا كانوا وفق القانون العراقي".

وأوضح: "لا يوجد لدينا أي خط أحمر وأي جهة يثبت تورطها في الهجوم على منزل رئيس الوزراء يتعاقب وفق القضاء العراقي".

وتابع السفير الإيراني: "نؤكد على ضرورة التحقيق في كل إبعاد الجريمة وأن لا نستبق الأحداث قبل إعلان نتائج التحقيق".

وأشار إلى أن "قاآني أكد على أهمية إجراء تحقيق دقيق في كل الجوانب التقنية للهجوم على منزل رئيس الوزراء".

وبيّن مسجدي أن "قاآني أكد على معاقبة الجناة وفق القانون بعد إعلان نتائج اللجنة التحقيقية".

قال السفير الإيراني في بغداد إن قاآني أكد بشكل صريح وشفاف وقاطع على معاقبة المتورطين في جريمة محاولة اغتيال الكاظمي أيًا كانوا

وكان قاآني قد وصل إلى بغداد، حيث التقى الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وبعض الأطراف العراقية.

اقرأ/ي أيضًا:

"رويترز": جماعات مدعومة من إيران وراء محاولة اغتيال الكاظمي

بصمات "الكتائب" و"العصائب"..



قائمة تهديدات طويلة سبقت محاولة اغتيال الكاظمي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسجدي: قاآني أكد على معاقبة المتورطين بمحاولة اغتيال الكاظمي أيًا كانوا) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسجدي: قاآني أكد على معاقبة المتورطين بمحاولة اغتيال الكاظمي أيًا كانوا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).