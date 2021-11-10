خمسة آلاف لاجئ أفغاني يعبرون يوميا الى إيران  

2021/11/10 | 16:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة وزعها المجلس النروجي للاجئين في 10 تشرين الثاني/نوفمبر لزيارة قام بها أمينه العام يان إيغلاند (وسط) الى مخيم للائجين الأفغان في محافظة كرمان الإيرانية.© المجلس النروجي للاجئين/أ ف ب ليلى مطر طهران (أ ف ب) – أفاد المجلس النروجي للاجئين الأربعاء أن ما بين أربعة وخمسة آلاف أفغاني يعبرون يوميا الى […]

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