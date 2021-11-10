"تحفة معمارية" ضخمة بدبي يتم توثيقها بصور نادرة جدًا

2021/11/10 | 16:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من بين مئات الصور وربما الآلاف منها، استطاع المصور الفلسطيني، أحمد الناجي، أن يرصد عين دبي بطريقة فريدة وفي أوقات نادرة للغاية.

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