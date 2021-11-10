مئات المدارس حول العالم تشارك في حملة CNN

2021/11/10 | 16:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في أول يوم سنوي من حملة شبكة CNN "نداء للأرض" Call to Earth من أجل الحفاظ على البيئة، شاركت المئات من المدارس حول العالم في جهود التوعية بأهمية الحفاظ على البيئة من أجل أجيال المستقبل.

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