إدلب السورية..

2021/11/10 | 16:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع صباح كل يوم يستفيق المدنيون في محافظة إدلب شمال غرب سوريا على أسعار جديدة للمحروقات، وبينما تقول الشركة المحتكرة لها إن ذلك يرتبط بـ"ارتفاع أسعار النفط العالمي وانخفاض قيمة الليرة التركية في سوق العملات الأجنبية"، تحدث ناشطون وخبراء اقتصاد لموقع "الحرة" عما وصفوها بـ"عمليات نهب وسرقة".

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