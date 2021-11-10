بالوثيقة.. التربية تصدر تعليمات قرار إلغاء تنويع التعليم “الاحيائي والتطبيقي”

2021/11/10 | 16:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة التربية، تعليمات قرار الغاء العمل بتنويع التعليم للمرحلة الإعدادية الفرع العلمي (الاحيائي والتطبيقي) والعودة الى العمل بنظام التعليم الثانوي بفرعيه (العلمي والادبي) الذي سيطبق اعتباراً من العام الدراسي القادم 2022–2023.

وبينت الوزارة ان آلية القرار ستكون حسب التوصيات التالية:

طلبة الصف الخامس العلمي “الاحيائي والتطبيقي” الراسبون في السنة الأولى للعام الدراسي 2021 – 2022، تعد لهم سنة عدم رسوب ويتم تحويلهم الى الفرع العلمي للعام الدراسي 2022 – 2023 .

طلبة الصف السادس العلمي “الاحيائي والتطبيقي” الراسبون في السنة الأولى للعام الدراسي 2022 – 2023 يتم شمولهم بالخيارات المدرجة وهي ..أ – الطلبة الراسبون بدرس او درسين يتم شمولهم بنظام المحاولات .ب – اعتبار العام الدراسي 2022 – 2023 سنة عدم رسوب ويتم تحويلهم الى الفرع العلمي.

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