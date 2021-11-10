لليوم الثاني.. انخفاض عدد اصابات ووفيات كورونا في العراق

2021/11/10 | 16:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفض عدد اصابات ووفيات مرضى فيروس

كورونا في العراق، لليوم الثاني على

التوالي، خلال آخر 24 ساعة، في الوقت

الذي تستمر وزارة الصحة بتخفيض

عدد الفحوصات المختبرية المشخصة

للاصابة بالفيروس التاجي.

للحصول

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