وزير الدفاع يصل السعودية في زيارة رسمية

2021/11/10 | 16:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وزير الدفاع العراقي جمعة عناد

سعدون، اليوم الاربعاء، الى السعودية

على رأس وفد عسكري من كبار الضباط في

وزارة الدفاع.

وذكرت الوزارة في بيان، أنه "بناءً على

دعوة رسمية من قبل ولي العهد ووزير

الدفاع

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