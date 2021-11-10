العلماء يثبتون قدرة البيبيرين في الفلفل الأسود على كبح

2021/11/10 | 16:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثبت علماء معهد علم الخلايا التابع

لأكاديمية العلوم الروسية ومعهد

بطرسبورغ لبحوث علم الأوبئة والأحياء

الدقيقة، أن مادة البيبيرين يمكنها منع

انتشار الفيروس التاجي المستجد.

وتشير مجلة Biomedicines، إلى

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