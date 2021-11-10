2021/11/10 | 16:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن الكويت قررت وقف إصدار التأشيرات للبنانيين “حتى إشعار آخر”، في ظل أزمة دبلوماسية بين بيروت ودول خليجية.ونقلت صحيفة “القبس” الكويتية عن مصادر أمنية، قولها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وسائل إعلام كويتية: وقف إصدار التأشيرات بأنواعها للبنانيين المركز الخبري الوطني.

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