امامة المرأة للصلاة ... نساء تستعذبن الصفوف الخلفية - محمد فُتوح

2021/11/10 | 16:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_فُتوح امامة المرأة للصلاة نساء تستعذبن الصفوف الخلفية---------------------------------------برغم معرفتى بالطريقة التى يفكر بها النساء والرجال فى مجتمعنا ، حينما يناقشون أو يتناولون أمراً يتعلق بالمرأة ، إلا أننى قد شعرت بالاستفزاز عندما قرأت فى احدى المجلات المصرية ، استجابات عدد من الداعيات المصريات ، لامامة المرأة ، للرجال والنساء ، فى الصلاة .



أبدت الداعيات رفضهن لإمامة المرأة للرجال ......





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