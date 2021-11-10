بالوثيقة.. تعليمات من التربية بشأن قرار إلغاء تنويع التعليم “الاحيائي والتطبيقي”

2021/11/10 | 16:52 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أصدرت وزارة التربية، اليوم الأربعاء، تعليمات قرار إلغاء تنويع التعليم “الأحيائي والتطبيقي”.وذكر بيان للوزارة، أن “الوزارة أعلنت تعليمات قرار إلغاء العمل بتنويع التعليم للمرحلة الإعدادية الفرع العلمي (الأحيائي والتطبيقي) والعودة الى العمل بنظام التعليم الثانوي بفرعيه (العلمي والأدبي) الذي سيطبق اعتباراً من العام الدراسي القادم 2022- 2023”.وأضاف، أن “آلية القرار ستكون حسب […]

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تعليمات من التربية بشأن قرار إلغاء تنويع التعليم “الاحيائي والتطبيقي” أولاً على الايام نيوز.

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