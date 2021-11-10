مؤتمر غلاسكو للتغير المناخي.. وزير الطاقة السعودي يحذر من

2021/11/10 | 16:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، الأربعاء، في مؤتمر غلاسكو للتغير المناخي COP 26 على "أهمية الاقرار بتعددية الحلول" لمعالجة مشكلة التغير المناخي من دون "التحيز" تجاه مصدر من مصادر الطاقة.

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